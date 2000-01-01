Фёдор Оськин

Мои услуги подойдут тем, кто устал стучаться в закрытые двери, упускать возможности, уперся в потолок дохода, потерял себя, свое здоровье, переживает за своих детей или свои отношения с противоположным полом.
Хотите знать, к чему вы придете в будущем и скорректировать, если что-то не устроит? Обращайтесь и мы проработаем любой вопрос.
Консультация проходит в режиме онлайн по скайпу. Среднее время консультации 1.5 - 2 часа.
Для консультации необходимо: 1. направить форму обратной связи на сайте 2. Вам на почту будет отправлено письмо, которое содержит анкету, дату/время консультации для согласования, реквизиты для оплаты 3. заполнить анкету, отправить на почту 4. согласовать дату/время консультации по почте или телефону 5. оплатить стоимость консультации по реквизитам
Что нужно для консультации?
Для консультации необходимы Ваши дата, место и время рождения. Время рождения по бирке или со слов мамы. Точное время старта работы карты обычно отличается от времени рождения по бирке или со слов мамы (это время всегда приблизительное). Поэтому перед консультацией проводится специальная процедура уточнения времени - ректификация. Для проведения ректификации необходимо заранее заполнить анкету, с ключевыми событиями Вашей жизни.
Зачем нужна ректификация?
Точное время старта работы карты обычно отличается от времени рождения по бирке или со слов мамы (это время всегда приблизительное). Поэтому перед консультацией проводится специальная процедура уточнения времени - ректификация. Для проведения ректификации необходимо заранее заполнить анкету, с ключевыми событиями Вашей жизни.
Где взять анкету и зачем она нужна?
Анкета содержит два блока: 1. Ключевые события Вашей жизни. Этот блок нужен для проведения ректификации. 2. Описание тем, которые будем анализировать на консультации. Детальное обсуждение Вашей проблемы и формирование решения занимает длительное время. Чем Вы точнее опишите проблему и сформулируете цели которые хотите обсудить, тем более продуктивно пройдет консультация.
Как проходит консультация?
Консультация проходит в режиме онлайн по скайпу. Среднее время консультации 1.5 - 2 часа.
Для консультации необходимо: 1. направить форму обратной связи на сайте 2. Вам на почту будет отправлено письмо, которое содержит анкету, дату/время консультации для согласования, реквизиты для оплаты 3. заполнить анкету, отправить на почту 4. согласовать дату/время консультации по почте или телефону 5. оплатить стоимость консультации по реквизитам
Что нужно для консультации?
Для консультации необходимы Ваши дата, место и время рождения. Время рождения по бирке или со слов мамы. Точное время старта работы карты обычно отличается от времени рождения по бирке или со слов мамы (это время всегда приблизительное). Поэтому перед консультацией проводится специальная процедура уточнения времени - ректификация. Для проведения ректификации необходимо заранее заполнить анкету, с ключевыми событиями Вашей жизни.
Зачем нужна ректификация?
Точное время старта работы карты обычно отличается от времени рождения по бирке или со слов мамы (это время всегда приблизительное). Поэтому перед консультацией проводится специальная процедура уточнения времени - ректификация. Для проведения ректификации необходимо заранее заполнить анкету, с ключевыми событиями Вашей жизни.
Где взять анкету и зачем она нужна?
Анкета содержит два блока: 1. Ключевые события Вашей жизни. Этот блок нужен для проведения ректификации. 2. Описание тем, которые будем анализировать на консультации. Детальное обсуждение Вашей проблемы и формирование решения занимает длительное время. Чем Вы точнее опишите проблему и сформулируете цели которые хотите обсудить, тем более продуктивно пройдет консультация.