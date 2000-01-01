Фёдор Оськин

Для консультации необходимы Ваши дата, место и время рождения.

Время рождения по бирке или со слов мамы.

Точное время старта работы карты обычно отличается от времени рождения по бирке или со слов мамы (это время всегда приблизительное). Поэтому перед консультацией проводится специальная процедура уточнения времени - ректификация.

Для проведения ректификации необходимо заранее заполнить анкету, с ключевыми событиями Вашей жизни.

