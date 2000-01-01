Консультации Обучение Отзывы FAQ
Instagram
Telegram
Whatsapp
Мастерская Подсознания
Консультации
Обучение
Отзывы

Фёдор Оськин

Астролог

7
20
200
Лет
Лет
Более
профессиональной астрологической практики
эзотерических практик
консультаций каждый год
Кто я?
Оставить заявку
Мои услуги подойдут тем, кто устал стучаться в закрытые двери, упускать возможности, уперся в потолок дохода, потерял себя, свое здоровье, переживает за своих детей или свои отношения с противоположным полом.

Хотите знать, к чему вы придете в будущем и скорректировать, если что-то не устроит? Обращайтесь и мы проработаем любой вопрос.
Меня зовут Федор, я Профессиональный Астролог! Мой опыт больше 20 лет корректировал сотни разных судеб, преодолевал кризисы, болезни и разные обстоятельства и неизменно помогает моим клиентам добиваться желаемого в самые короткие сроки.

Мой подход кардинально отличается от других. Я провожу сессии по коррекции прогноза, говорю, что конкретно поменять в жизни, к чему вы идете сейчас и что надо сделать, чтобы достичь цели.

Вы не услышите от меня мистики, волшебства и не увидите хрустальные шары. Единственное, что вы увидите – результат, за которым обращались!
Мои клиенты видят реальные изменения в своей жизни в течении 2-3 месяцев.
Записаться на консультацию
В чём я могу вам помочь?
Натальная карта рождения
Кто Я. В чем мое предназначение. Как найти себя. Содержит в себе огромное количество информации, дает ответы на бытовые и глобальные вопросы.

Подробнее
Отношения
Как выстроить гармоничные отношения. Как найти партнера. Где найти партнера. Что изменить, чтобы построить счастливые отношения.
Подробнее
Деньги
Как наладить стабильный финансовый поток. В какой сфере себя реализовать. Какой бизнес открыть. Стоит ли менять работу и когда.
Подробнее
Прогноз на год
Индивидуальный прогноз на год. Какие события меня ждут. Как их скорректировать. Как достичь своих целей кратчайшим путем.
Подробнее
В чём я могу вам помочь?
Натальная карта рождения
Кто Я. В чем мое предназначение. Как найти себя. Содержит в себе огромное количество информации, дает ответы на бытовые и глобальные вопросы.
Подробнее
Отношения
Как выстроить гармоничные отношения. Как найти партнера. Где найти партнера. Что изменить, чтобы построить счастливые отношения.
Подробнее
Деньги
Как наладить стабильный финансовый поток. В какой сфере себя реализовать. Какой бизнес открыть. Стоит ли менять работу и когда.
Подробнее
Прогноз на год
Индивидуальный прогноз на год. Какие события меня ждут. Как их скорректировать. Как достичь своих целей кратчайшим путем.
Подробнее
Что обо мне говорят?
Часто задаваемые вопросы
Как проходит консультация?
Консультация проходит в режиме онлайн по скайпу.
Среднее время консультации 1.5 - 2 часа.

Для консультации необходимо:
1. направить форму обратной связи на сайте
2. Вам на почту будет отправлено письмо, которое содержит анкету, дату/время консультации для согласования, реквизиты для оплаты
3. заполнить анкету, отправить на почту
4. согласовать дату/время консультации по почте или телефону
5. оплатить стоимость консультации по реквизитам
Что нужно для консультации?
Для консультации необходимы Ваши дата, место и время рождения.
Время рождения по бирке или со слов мамы.
Точное время старта работы карты обычно отличается от времени рождения по бирке или со слов мамы (это время всегда приблизительное). Поэтому перед консультацией проводится специальная процедура уточнения времени - ректификация.
Для проведения ректификации необходимо заранее заполнить анкету, с ключевыми событиями Вашей жизни.
Зачем нужна ректификация?
Точное время старта работы карты обычно отличается от времени рождения по бирке или со слов мамы (это время всегда приблизительное). Поэтому перед консультацией проводится специальная процедура уточнения времени - ректификация.
Для проведения ректификации необходимо заранее заполнить анкету, с ключевыми событиями Вашей жизни.
Где взять анкету и зачем она нужна?
Анкета содержит два блока:
1. Ключевые события Вашей жизни. Этот блок нужен для проведения ректификации.
2. Описание тем, которые будем анализировать на консультации. Детальное обсуждение Вашей проблемы и формирование решения занимает длительное время. Чем Вы точнее опишите проблему и сформулируете цели которые хотите обсудить, тем более продуктивно пройдет консультация.
Как проходит консультация?
Консультация проходит в режиме онлайн по скайпу.
Среднее время консультации 1.5 - 2 часа.

Для консультации необходимо:
1. направить форму обратной связи на сайте
2. Вам на почту будет отправлено письмо, которое содержит анкету, дату/время консультации для согласования, реквизиты для оплаты
3. заполнить анкету, отправить на почту
4. согласовать дату/время консультации по почте или телефону
5. оплатить стоимость консультации по реквизитам
Что нужно для консультации?
Для консультации необходимы Ваши дата, место и время рождения.
Время рождения по бирке или со слов мамы.
Точное время старта работы карты обычно отличается от времени рождения по бирке или со слов мамы (это время всегда приблизительное). Поэтому перед консультацией проводится специальная процедура уточнения времени - ректификация.
Для проведения ректификации необходимо заранее заполнить анкету, с ключевыми событиями Вашей жизни.
Зачем нужна ректификация?
Точное время старта работы карты обычно отличается от времени рождения по бирке или со слов мамы (это время всегда приблизительное). Поэтому перед консультацией проводится специальная процедура уточнения времени - ректификация.
Для проведения ректификации необходимо заранее заполнить анкету, с ключевыми событиями Вашей жизни.
Где взять анкету и зачем она нужна?
Анкета содержит два блока:
1. Ключевые события Вашей жизни. Этот блок нужен для проведения ректификации.
2. Описание тем, которые будем анализировать на консультации. Детальное обсуждение Вашей проблемы и формирование решения занимает длительное время. Чем Вы точнее опишите проблему и сформулируете цели которые хотите обсудить, тем более продуктивно пройдет консультация.
Остались вопросы?
Напишите мне и я обязательно Вам отвечу
Подпишитесь на мой Instagram
Мастерская Подсознания
Политика Конфиденциальности
Контакты:
Тел: +7-968-9688858
Email: oskin.ff@gmail.com
Дизайн сайта
Алина Молчанова
наверх
Telegram WhatsApp Mail
Made on
Tilda